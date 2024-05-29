49509-lux

Ищете качественную и стильную входную дверь? Представляем Вашему вниманию входную дверь Президент Люкс с зеркалом и панелью цвета горький шоколад и сандал белый! Эта дверь - отличный выбор для тех, кто ценит качество и долговечность, а также стремится сделать свой дом более элегантным и стильным. Дверь выполнена из высококачественных материалов и имеет прочную конструкцию, которая обеспечивает надежность и безопасность. Она не только защитит ваш дом от нежелательных гостей, но и прослужит вам долгие годы благодаря своей прочности и износостойкости. Одним из главных преимуществ этой входной двери является наличие зеркальной панели с зеркалом infinity. Эта дверь не только является функциональной частью вашего дома, но также позволяет проверить свой образ перед выходом из дома. Зеркальная панель и зеркало infinity добавляют элегантности и функциональности, что делает эту дверь еще более привлекательной для покупателей. Кроме того, входная дверь Президент Люкс с зеркалом и панелью цвета горький шоколад и сандал белый легко интегрируется в любой интерьер благодаря своему стильному дизайну. Она станет отличным дополнением к вашему дому, улучшив его внешний вид и повысив его стоимость. Также хотим отметить, что купить входную дверь Президент Люкс с зеркалом и панелью цвета горький шоколад и сандал белый можно у нас в интернет-магазине. Мы предлагаем только высококачественные продукты от надежных производителей, которые прослужат вам долгие годы. Выбирайте качество и стиль с нами! Особенности «Президент Luxe» Внешняя отделка стальной входной двери – 10-мм фрезерованная плита МДФ; внутренняя отделка – 16-мм МДФ-плита с антистирающимся покрытием ПВХ и вставкой из крупноформатного зеркала; толщина полотна увеличена до 125 мм; утепленный короб. Чтобы купить «Президент Luxe», закажите модель на сайте «Двери регионов» или в наших офисах продаж в Москве и МО. ..

48800 р. 37000 р.